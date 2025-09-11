 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,50
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 31 août 2025
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 18:00

18h00 CEST – Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), ADOCIA SA, 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC – la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie le nombre d’actions composant son capital social ainsi que le nombre de droits de vote associés au 31 août 2025.

Valeurs associées

ADOCIA
8,3600 EUR Euronext Paris +5,29%

1 commentaire

  • 19:34

    Quand est-ce qu'on aura autre chose que ce genre de communication qui montre juste que le canal com n'est pas cassé?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Stellantis vend une usine italienne de moteurs diesel
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 19:32 

    Stellantis va céder le fabricant italien de moteurs diesel VM Motori aux actionnaires de l'équipementier italien Marval, a annoncé le constructeur jeudi. Stellantis a indiqué dans un communiqué "l'achèvement de l'opération avec les actionnaires du groupe italien ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Vallourec annonce un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars avec le géant brésilien Petrobras
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 19:30 

    L'industriel français Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudure pour le forage et l'énergie, a annoncé jeudi avoir signé un "accord de long terme" d'un montant pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (852 millions d'euros) avec le géant brésilien ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank