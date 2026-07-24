Adocia fait le point sur son deuxième trimestre, Stifel toujours à l'achat

(Zonebourse.com) - La société de biotechnologie a annoncé disposer d'une trésorerie de 9,7 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 17,2 millions d'euros à la fin de 2025. La société indique toutefois avoir sécurisé son financement jusqu'au début du deuxième trimestre 2027 grâce à la mise en place, en avril, d'une convention d'avance en compte courant avec Vester Finance.

Au cours du deuxième trimestre, la société a poursuivi, avec son partenaire Tonghua Dongbao, les travaux en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour BioChaperone Lispro. Elle souligne également que les résultats positifs obtenus lors d'études de faisabilité sur sa plateforme BioChaperone lui permettent d'engager des discussions avec deux grands groupes pharmaceutiques en vue des prochaines étapes de développement.

Les revenus du deuxième trimestre se sont élevés à 43 000 euros, contre 445 000 un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel provient des revenus liés à une étude de faisabilité portant sur l'application de la technologie BioChaperone à une nouvelle combinaison de peptides pour un partenaire dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Enfin, la consommation de trésorerie liée aux activités du premier semestre s'est établie à 10,1 millions d'euros, contre 11,8 millions d'euros un an plus tôt (hors financement).

L'avis de Stifel sur le dossier

Pour Stifel, le message clé de ce trimestre réside dans une étape franchie par la plateforme BioChaperone. Faisant suite aux études de faisabilité positives publiées au premier trimestre 2026, la direction indique désormais que des discussions sont en cours avec deux grandes entreprises pharmaceutiques sur les prochaines étapes de ces programmes.

Bien que la direction n'ait pas fourni de détails supplémentaires sur la portée, la structure ou l'avancement de ces discussions, cette mise à jour suggère une validation externe croissante de la plateforme BioChaperone et soutient l'orientation stratégique renforcée de la direction sur cette opportunité.

Les analystes soulignent que BC Lispro continue de soutenir le cas d'investissement à court terme. Après la présentation détaillée de la Phase 3 lors du congrès de l'ADA et l'événement KOL qui a suivi, Tonghua Dongbao avance vers la soumission du dossier réglementaire en Chine. Son approbation devrait déclencher un paiement d'étape de 20 MUSD ainsi que des redevances à deux chiffres.

La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à acheter, avec une cible de cours de 10 euros, représentant un potentiel de hausse de 161,8%.

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