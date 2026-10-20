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Adocia étend sa visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2028
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 08:48

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La société biopharmaceutique française, dédiée au traitement du diabète et de l'obésité, a annoncé la réalisation d'une double opération financière combinant une augmentation de capital et le renforcement d'un prêt d'actionnaire.

Avec ces apports de fonds, Adocia lève les incertitudes sur la continuité d'exploitation qui pesaient sur le groupe. Avant ces opérations, la société disposait d'une trésorerie lui permettant de financer ses activités seulement jusqu'au début du deuxième trimestre 2027. Désormais, elle peut les financer jusqu'au premier trimestre 2028.

Ce délai doit permettre au groupe de franchir une étape stratégique : l'autorisation de mise sur le marché de son traitement BC Lispro en Chine, qui déclencherait un paiement d'étape de 20 millions de dollars. En intégrant ce versement, l'horizon de trésorerie serait alors étendu jusqu'en 2029.

Adocia a procédé à une augmentation de capital de 3 millions d'euros. L'opération a été menée avec suppression du droit préférentiel de souscription. En outre, la société a étendu le prêt d'un actionnaire avec Vester Finance. Un avenant a porté le plafond du prêt signé en avril 2026 de 6 à 10 millions d'euros. Ce prêt est remboursable à tout moment en numéraire ou par émission d'actions nouvelles (présentant une décote maximale de 7%).

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