ADOCIA et Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de l'essai clinique de Phase 3 sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro (THDB0206 injection) chez les personnes atteintes de Diabète de Type 1

Cet essai clinique de Phase 3 sur BioChaperone® Lispro (THDB0206 injection), mené en Chine chez les personnes atteintes de Diabète de Type 1, a démontré avec succès, en comparaison avec le traitement de référence Humalog® :

- Non-infériorité sur la réduction de l'HbA1c à 26 semaines (critère principal)

- Réduction significative de l'excursion glycémique après un repas test (critère secondaire clé)

La glycémie, suivie par autosurveillance glycémique (ASG) en 10 points, a été significativement réduite 1 heure après chaque repas par rapport à Humalog®.

Ces résultats complètent et confirment les résultats positifs précédemment obtenus avec THDB0206 injection chez les personnes atteintes de Diabète de Type 2.



8h45 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce aujourd’hui que son partenaire Tonghua Dongbao publie les résultats positifs du deuxième essai clinique de Phase 3 sur BioChaperone® Lispro (THDB0206 injection), une nouvelle formulation d'insuline ultra-rapide.