 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 071,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adocia et son partenaire Tonghua Dongbao ont publié des résultats positifs d'un essai de phase 3
information fournie par AOF 15/10/2025 à 10:27

(AOF) - Tonghua Dongbao, partenaire de la société Adocia , a publié des résultats positifs du deuxième essai clinique de phase 3 sur BioChaperone Lispro (THDB0206), une nouvelle formulation d’insuline ultra-rapide qui a été licenciée à la société chinoise par Adocia pour la Chine et d’autres pays d’Asie. L’étude, effectuée sur 550 adultes, a révélé qu’après 26 semaines de traitement, l’HbA1c (reflet de la glycémie) a diminué significativement dans les deux groupes, ceux traités avec le THDB0206 et ceux traités avec Humalog.

Le premier critère secondaire clé a également été démontré, avec " une excursion du glucose sanguin après un repas test standard statistiquement plus faible dans le groupe THDB0206 injection par rapport au groupe Humalog.

De plus, l'étude montre une tendance significative à l'amélioration de l'excursion glycémique 2 heures après le repas test dans le groupe THDB0206 injection par rapport au groupe Humalog ".

En outre, la sécurité et la tolérance du produit étaient bonnes et la plupart des effets indésirables étaient légers ou modérés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ADOCIA
10,800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    United Airlines: fréquentation soutenue au 3T, la demande attendue encore en hausse
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:03 

    La compagnie aérienne américaine United Airlines a publié mercredi un chiffre d'affaires en progression au troisième trimestre grâce à une fréquentation soutenue, le groupe de Chicago anticipant une demande encore renforcée sur les trois derniers mois de l'année. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank