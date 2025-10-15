Adocia et son partenaire Tonghua Dongbao ont publié des résultats positifs d'un essai de phase 3

(AOF) - Tonghua Dongbao, partenaire de la société Adocia , a publié des résultats positifs du deuxième essai clinique de phase 3 sur BioChaperone Lispro (THDB0206), une nouvelle formulation d’insuline ultra-rapide qui a été licenciée à la société chinoise par Adocia pour la Chine et d’autres pays d’Asie. L’étude, effectuée sur 550 adultes, a révélé qu’après 26 semaines de traitement, l’HbA1c (reflet de la glycémie) a diminué significativement dans les deux groupes, ceux traités avec le THDB0206 et ceux traités avec Humalog.

Le premier critère secondaire clé a également été démontré, avec " une excursion du glucose sanguin après un repas test standard statistiquement plus faible dans le groupe THDB0206 injection par rapport au groupe Humalog.

De plus, l'étude montre une tendance significative à l'amélioration de l'excursion glycémique 2 heures après le repas test dans le groupe THDB0206 injection par rapport au groupe Humalog ".

En outre, la sécurité et la tolérance du produit étaient bonnes et la plupart des effets indésirables étaient légers ou modérés.

