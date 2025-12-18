ADOCIA annonce son calendrier financier pour l’année 2026.

18h00 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce aujourd'hui son calendrier financier pour l’année 2026 :

- 24 février 2026 : Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025

- 21 avril 2026 : Publication des résultats annuels 2025

- 12 mai 2026 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

- 3 juin 2026 : Assemblée Générale

- 23 juillet 2026 : Publication du chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2026

- 24 septembre 2026 : Publication des résultats semestriels au 30 juin 2026

- 29 octobre 2025 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026