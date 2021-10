ADOCIA annonce que son partenaire Tonghua Dongbao a reçu l'autorisation de commencer le programme de Phase 3 de l'insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro pour le traitement des diabètes de type 1 et 2 en Chine.

• Ce programme clinique de Phase 3 inclura plus de 1300 personnes atteintes de diabète et devrait être pivot pour l’enregistrement du produit en Chine

• L’entrée du premier patient dans l’essai déclenchera un paiement d’étape en faveur d’Adocia

• BC Lispro cible le marché chinois des insulines prandiales qui représente aujourd’hui environ 1,4 milliard de dollars avec une croissance à deux chiffres

7h30 CEST - ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides, annonce aujourd'hui que son partenaire Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. (Shanghai : 600867) a reçu l'autorisation du centre d'évaluation des médicaments (Center for Drug Evaluation - CDE) de l'administration nationale chinoise des produits médicaux (China National Medical Products Administration - NMPA) de mener l'essai de Phase 3 de BioChaperone® Lispro, une insuline ultra-rapide pour le traitement du diabète de type 1 et de type 2. L’entrée du premier patient dans l’essai déclenchera un paiement d’étape en faveur d’Adocia.

"Nous sommes ravis d’entrer en Phase 3 pour un des deux produits licenciés à Tonghua Dongbao"