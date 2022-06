ADOCIA annonce que l'essai de phase 2 avec M1Pram a atteint son objectif principal de perte de poids des personnes en surpoids atteintes de diabète de type 1

• Perte de poids démontrée sur 4 mois par rapport à Humalog® (-2,13 kg) avec une perte de poids progressive et continue, toujours en cours à la fin de la période d'étude

• Les deux traitements ont été bien tolérés et un bon contrôle glycémique global est maintenu dans les deux groupes

• Meilleur contrôle de l'appétit exprimé dans l’enquête de satisfaction par les patients après 16 semaines de traitement (82,4% avec M1Pram vs. 43,2% avec Humalog®).

• Sélectionné pour une communication orale au congrès annuel 2022 de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes)



18h00 CEST- Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui des résultats positifs dans une étude de phase 2, comparant M1Pram à Humalog chez des personnes atteintes de diabète de type 1.



La combinaison à ratio fixe d'un analogue de l'insuline humaine M1 100 Unités/mL et de pramlintide 600µg/mL, seul analogue de l'amyline approuvé par la FDA (Symlin®, AstraZeneca), a démontré une perte de poids statistiquement supérieure à celle de l'insuline lispro 100 Unités/mL. Les résultats complets seront communiqués à l'EASD 2022.