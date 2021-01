Adocia annonce le dépôt d'un brevet sur une matrice hydrogel pour la thérapie cellulaire du diabète de type 1

o Adocia a développé un hydrogel innovant permettant de maintenir l'activité des implants de cellules pancréatiques

o Cette matrice hydrogel contenant des cellules pancréatiques pourrait permettre de restaurer le contrôle glycémique sans avoir recours aux injections d'insulines et à l'administration de médicaments immunosuppresseurs

o Une collaboration académique est établie avec l'équipe Inserm du Professeur Pattou spécialiste mondial de la transplantation d'îlots de Langerhans afin de développer ce produit à l'aide de modèles animaux avant son implantation chez l'homme



7h30 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui développer une matrice hydrogel permettant de maintenir l'activité des implants de cellules pancréatiques chez le patient diabétique de type 1.