ADOCIA annonce le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets

18h00 CET - Au titre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets portant sur les actions de la société Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :



• Nombre d’actions : 26 929 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 173 857,41 €



Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat 240 935 titres 1 896 570,67 € 1 317 transactions

Vente 257 329 titres 2 001 923,83 € 1 431 transactions



Lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d’actions : 43 323 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 67 285,71 €



Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d’actions : 15 026 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 300 000,00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 en date du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.