ADOCIA annonce la tenue de plusieurs présentations orales sur ses plateformes AdoShell® et BioChaperone® lors des congrès 2025 de l’EASD, ESB et PODD

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la tenue de plusieurs présentations orales portant sur les dernières données précliniques issues de sa plateforme technologique innovante AdoShell® lors des conférences de l’EASD et ESB 2025. Adocia présentera également au PODD 2025 ses derniers résultats précliniques sur sa plateforme BioChaperone®.
