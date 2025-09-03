 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ADOCIA annonce la tenue de plusieurs présentations orales sur ses plateformes AdoShell® et BioChaperone® lors des congrès 2025 de l’EASD, ESB et PODD
information fournie par Boursorama CP 03/09/2025 à 18:00

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la tenue de plusieurs présentations orales portant sur les dernières données précliniques issues de sa plateforme technologique innovante AdoShell® lors des conférences de l’EASD et ESB 2025. Adocia présentera également au PODD 2025 ses derniers résultats précliniques sur sa plateforme BioChaperone®.

Valeurs associées

ADOCIA
8,1900 EUR Euronext Paris +0,86%

