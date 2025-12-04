ADOCIA annonce la réalisation d’une levée de fonds de 10 millions d’euros

• Levée de fonds d'un montant total brut de 10 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 1 262 626 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d’actions, réalisée auprès de CVI Investments, Inc.
• Règlement-livraison des actions nouvelles et bons de souscription d'actions attendu le 8 décembre 2025
• Utilisation du produit de la levée de fonds pour poursuivre le développement des plateformes technologiques propriétaires d’Adocia
• Horizon de trésorerie étendu jusqu’à début 2027
