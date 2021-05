ADOCIA annonce la diffusion en direct de son assemblée générale annuelle le 20 mai 2021

18h CEST -ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC - la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte (« AGM ») le 20 mai 2021 à 10 heures, dans les locaux d'Adocia, 115 avenue Lacassagne, 69003, Lyon, France.

L'assemblée générale sera également diffusée en direct sur le site internet de la Société (www.adocia.com rubrique « Investisseurs - Informations actionnaires ») par webcast audio via conférence call et sans possibilité d'interactions.

La vidéo sera disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

L'ensemble de la documentation concernant l'assemblée est à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur le site internet de la Société : https://www.adocia.com/fr/investisseurs/informations-actionnaires/.

Précisions sur l'AGM

Seuls les actionnaires ayant procédé à l'inscription en compte de leurs titres au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée pour l'AGM, à zéro heure, heure de Paris, pourront participer physiquement à l'AGM. Pour les actionnaires détenant des actions au porteur, leur intermédiaire habilité devra leur fournir une « attestation de participation ».