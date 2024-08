ADOCIA annonce des présentations orales sur AdoShell® et AdoGel® au congrès annuel de l’EASD.

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la tenue de présentations orales lors de l’EASD 2024, dévoilant les derniers résultats obtenus sur AdoShell® Islets, un hydrogel immunoprotecteur contenant des îlots de Langerhans pour le traitement du diabète par thérapie cellulaire, et sur AdoGel® Sema, une technologie permettant une libération prolongée de semaglutide.

Le 60ème congrès annuel de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes), se tiendra du 9 au 13 septembre, à Madrid, en Espagne.