Adocia : -5% vers 6,85E, surveiller 6,74E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Adocia décroche de -5% vers 6,85E et pourrait revenir menacer le récent support des 6,74E du 3 décembre.

En cas d'enfoncement, pratiquement pas de support décelable avant un re-test de l'ex-zénith des 5,84E du 23 au 30 septembre dernier.





Valeurs associées ADOCIA 6,87 EUR Euronext Paris -4,58%