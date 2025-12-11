Adobe termine son exercice 2025 dans la confiance
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 14:13
Ses revenus ont augmenté de 10% pour atteindre un niveau record à 6,19 MdsUSD, "reflétant son importance grandissante dans l'écosystème global de l'IA et l'adoption rapide de ses outils tirés par l'IA", selon son CEO Shantanu Narayen.
"En faisant progresser nos plateformes agentiques et génératives innovantes, et en étendant notre base de clients, nous sommes enthousiastes à l'idée de viser une croissance à 2 chiffres de notre ARR en 2026", poursuit-il.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'éditeur de logiciels californien a ainsi engrangé un BPA ajusté de 20,94 USD et des revenus de 23,77 MdsUSD, dépassant ainsi ses fourchettes-cibles d'il y a 3 mois (20,80-20,85 USD et 23,65 et 23,70 MdsUSD).
Affichant sa confiance pour son exercice 2026, Adobe table sur un BPA non GAAP de 23,30 à 23,50 USD, ainsi que sur des revenus de 25,90 à 26,10 MdsUSD, impliquant de nettes progressions donc par rapport à 2025.
