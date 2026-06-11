Adobe revoit ses prévisions annuelles à la hausse, mais le départ du directeur financier sème le doute quant à sa stratégie de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires du deuxième trimestre: 6,62 milliards de dollars contre une estimation de 6,46 milliards de dollars

* Le chiffre d'affaires annuel récurrent lié à l'IA a triplé pour dépasser les 500 millions de dollars

* Adobe fait face à une forte concurrence dans le domaine de la conception de logiciels

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de contexte et de détails tout au long du texte)

ADBE.O , le groupe Adobe, a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, mais le départ soudain de son directeur financier, Dan Durn, a renforcé les inquiétudes concernant la stratégie de l'entreprise pour s'imposer dans le secteur très concurrentiel de la conception graphique.

L'action du fabricant de Photoshop a chuté de 5 % en séance prolongée.

Steve Day, vice-président senior des finances d'entreprise, assurera l'intérim au poste de directeur financier à compter du 15 juin, a indiqué le fabricant de Photoshop.

Le départ de M. Durn intervient seulement trois mois après que Shantanu Narayen, directeur général de longue date, a décidé de quitter ses fonctions , laissant l'avenir de l'entreprise incertain jusqu'à la nomination d'un nouveau successeur.

Adobe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars pour l'exercice se terminant en novembre 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui s'élevaient à 25,9-26,1 milliards de dollars.

Ces prévisions reflètent la demande croissante pour le produit d'IA Firefly et les outils de conception d'Adobe, qui ont joué un rôle central dans la stratégie visant à consolider son avance sur un marché de plus en plus encombré, où les petites entreprises gagnent des parts de marché.

La société a déclaré que son chiffre d'affaires annuel récurrent lié à l'IA avait triplé et dépassé les 500 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

Bien qu'Adobe soit le plus grand fournisseur de logiciels de conception au monde, sa position dominante est menacée par des entreprises telles que Figma FIG.N et Canva. Ces deux dernières ont rapidement adopté l'IA pour renforcer l'attrait de leurs produits.

Les actions d'Adobe ont chuté de plus de 37 % depuis le début de l'année, les investisseurs évaluant l'impact des outils de conception basés sur l'IA lancés par des laboratoires de pointe, dont beaucoup craignent qu'ils ne bouleversent le secteur de la conception logicielle.

Adobe table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 24,35 et 24,45 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 23,30 à 23,50 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 6,62 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, jeudi, le fabricant de puces IA sur mesure Marvell Technology MRVL.O a nommé M. Durn au poste de directeur financier.