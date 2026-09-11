Adobe recule après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action d'Adobe ADBE.O , créateur de Photoshop, recule de 2% à 243,75 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé, jeudi, les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du troisième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses produits et outils intégrant l’IA, mais a publié des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux attentes

** J.P. Morgan estime que, malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, la faible valorisation de la société laisse une marge de hausse si la monétisation se redresse à mesure que davantage de clients adoptent et achètent ses produits au fil du temps

** Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 6,80 et 6,85 milliards de dollars, avec une valeur médiane de 6,825 milliards de dollars, légèrement inférieure à l’estimation des analystes de 6,85 milliards de dollars

** Le titre est noté "Hold" en moyenne; le cours-cible médian s'établit à 270 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 29% depuis le début de l’année