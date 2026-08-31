Adobe propose des outils de création par l'IA à l'Arabie saoudite

Adobe annonce un partenariat élargi avec le ministère des Communications et des Technologies de l'information (MCIT) saoudien et HUMAIN, une société fournissant des capacités d'IA, afin de développer le secteur créatif de l'Arabie saoudite grâce à la mise à disposition gratuite d'outils.

Grâce à ce partenariat, Adobe prévoit d'offrir à plus de 27 millions d'habitants éligibles âgés de 13 ans et plus un accès gratuit pendant 12 mois à Adobe Firefly Standard ainsi qu'aux fonctionnalités Adobe Express Premium, y compris un nouveau modèle de génération d'images "adapté à la culture saoudienne".

"La mission d'Adobe est de donner à chacun les moyens de créer. Ce partenariat fait également avancer la stratégie d'Adobe visant à élargir l'accès à ses solutions d'IA qui stimulent la créativité, la productivité et l'expérience client", explique l'éditeur de logiciels, qui valorise ce programme saoudien à plus de 4 MdsUSD.

Adobe Firefly Foundry alimentera le modèle d'image développé conjointement par HUMAIN et Adobe, "adapté à la culture saoudienne, permettant aux particuliers et aux entreprises de créer des images culturellement adaptées et authentiques, en lien avec l'Arabie saoudite, à partir de consignes en arabe".

Adobe ajoute qu'il soutiendra l'écosystème des start-up en Arabie saoudite en offrant aux participants du Centre d'entrepreneuriat digital du MCIT un accès à des outils créatifs, à de l'expertise et à des formations, et qu'il contribuera au développement des compétences dans le pays par l'intermédiaire de l'Adobe Digital Academy.