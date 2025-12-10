 Aller au contenu principal
Adobe présente des résultats annuels optimistes grâce à l'IA et à la puissance de ses logiciels de conception
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats et le contexte à partir du paragraphe 3)

Adobe ADBE.O a prévu pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street mercredi, signalant une forte demande pour les outils de conception du fabricant de Photoshop et une monétisation croissante de ses offres d'intelligence artificielle.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, Adobe a beaucoup misé sur l'IA générative avec son outil Firefly, qui peut être intégré dans la suite Creative Cloud de l'entreprise pour créer des images et des vidéos, dans le but d'attirer les utilisateurs.

Si les produits d'Adobe sont devenus incontournables pour les étudiants, les créatifs et les entreprises, la société est confrontée à une concurrence accrue dans le secteur qu'elle domine, la prolifération de l'IA permettant aux rivaux de développer rapidement leurs activités et de remporter des contrats.

Cette situation fait craindre qu'Adobe ne se laisse distancer par des entreprises plus petites telles que Figma

FIG.N , qui a fait preuve d'une grande agressivité en intégrant l'IA dans ses offres.

Le mois dernier, Adobe a annoncé qu'il allait acquérir Semrush SEMR.N pour 1,9 milliard de dollars afin d'aider les spécialistes du marketing à mieux comprendre comment leurs marques sont perçues par les consommateurs en ligne par le biais de recherches sur les sites Web et de bots GenAI tels que ChatGPT et Gemini.

Adobe a également déclaré qu'à partir de l'exercice 2026, elle réorganiserait certains segments de prévision et de reporting pour se concentrer sur les revenus d'abonnement de divers groupes de clients ainsi que sur les revenus récurrents annuels de fin d'année.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 25,90 et 26,10 milliards de dollars, contre des estimations de 25,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Adobe prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 23,30 et 23,50 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 23,34 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 6,19 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,11 milliards de dollars.

Valeurs associées

ADOBE
343,6450 USD NASDAQ -0,20%
SEMRUSH HLDG RG-A
11,845 USD NYSE 0,00%
