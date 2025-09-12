Adobe, Microsoft, Nvidia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Adobe
Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,76 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,31 dollars, dépassant de 5,17 cents le consensus.
La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique américain mettra ainsi à disposition des versions de ces suites sans Teams et à un prix réduit et permettra aux clients disposant de licences à long terme de passer aux suites sans Teams.
Selon Bloomberg, Nvidia et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans la construction de centre de données au Royaume-Uni. Des annonces officielles sont attendues la semaine prochaine, lors de la visite dans le pays du président des États-Unis. Toujours selon le média, les deux sociétés américaines envisageraient de s'associer à Nscale Global Holding Ltd, une entreprise londonienne de centres de données. Le secteur de l'Intelligence Artificielle a des besoins de plus en plus importants en termes de puissance de calcul.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer