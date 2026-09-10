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Adobe dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre grâce à la demande de produits d'IA
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 22:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations détaillées et de contexte à partir du paragraphe 3)

Adobe ADBE.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande toujours croissante pour ses produits et outils intégrant l'intelligence artificielle.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 6,76 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre s’est établi à 6,13 dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 6,09 dollars.

Adobe a intensifié l'intégration de l'IA dans l'ensemble de ses produits créatifs et d'expérience client, cherchant ainsi à défendre sa position face à de nouveaux concurrents. Le chiffre d'affaires annuel récurrent lié aux produits axés sur l'IA a progressé de plus de 150 % en glissement annuel au troisième trimestre.

Adobe a également connu une série de changements à la tête de l'entreprise . Le fabricant de Photoshop a nommé la semaine dernière Anil Chakravarthy au poste de directeur général , tandis que Shantanu Narayen, directeur général de longue date, devrait devenir président exécutif le 1er décembre.

M. Chakravarthy, un cadre chevronné d’Adobe qui a dirigé les activités liées à l’expérience client et les opérations terrain à l’international, prendra les rênes alors que l’entreprise cherche à accélérer sa croissance à l’ère de l’IA.

Cette transition à la tête de l’entreprise fait suite au départ du directeur financier Dan Durn en juin. M. Durn a été remplacé à titre intérimaire par Steve Day, un cadre financier de longue date chez Adobe, tandis que David Wadhwani, président de la division Créativité et Productivité d’Adobe, doit quitter ses fonctions le 27 septembre.

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