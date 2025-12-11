Adobe chute malgré des perspectives solides, les courtiers signalant des prévisions de marges plus faibles

11 décembre -

** L'action du créateur de Photoshop, Adobe ADBE.O , chute de près de 1 % à 340,69 $ avant le marché

** La société prévoit des revenus et des bénéfices pour l'exercice 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street en raison de la forte demande pour ses outils de conception et ses offres en matière d'intelligence artificielle

** Baird réduit le PT à 410 $ contre 425 $, maintient une position "neutre"; dit que les attentes ont été atténuées au cours des derniers trimestres, bien que les prévisions de revenus soient meilleures que prévu

** Cependant, les prévisions de marge plus faibles par rapport à Street reflètent les investissements continus dans les produits et le GTM (go-to-market), et l'accent pourrait être mis sur le fait qu'ADBE doit renoncer à la marge pour aller chercher la croissance - Baird

** Le chiffre d'affaires de 6,19 milliards de dollars au 4ème trimestre a battu les estimations de 6,11 milliards de dollars

** La note moyenne de 40 analystes est "buy"; PT médian de 440 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de près de 23%, à la dernière clôture, depuis le début de l'année