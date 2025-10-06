Adobe Analytics prévoit un ralentissement de la croissance des ventes en ligne lors des fêtes de fin d'année aux États-Unis en raison de l'incertitude économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le "Cyber Monday" devrait être la plus grande journée d'achat en ligne

*

Les achats par téléphone portable devraient représenter 56,1 % des dépenses en ligne

*

Augmentation de 2 milliards de dollars prévue pour les achats "buy now pay later" (acheter maintenant, payer plus tard)

*

Adobe prévoit des dépenses de 9 milliards de dollars sur deux jours, les 7 et 8 octobre

(Ajout d'un graphique) par Arriana McLymore et Neil J Kanatt

Les ventes en ligne pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient croître à un rythme plus lent cette année, selon les prévisions de la société de données Adobe Analytics publiées lundi, l'incertitude macroéconomique continuant à peser sur les dépenses de consommation. Adobe prévoit que les ventes en ligne aux États-Unis augmenteront de 5,3 % pour atteindre 253,4 milliards de dollars entre le 1er novembre et le 31 décembre de cette année, contre une hausse de 8,7 % l'année dernière .

Le Cyber Monday, un événement majeur d'achat en ligne qui a lieu le lundi suivant Thanksgiving, devrait être la plus grande journée d'achat en ligne de la saison et de l'année, avec des ventes en hausse de 6,3 % pour atteindre 14,2 milliards de dollars ce jour-là, a déclaré Adobe.

La période des achats de Noël, un moteur essentiel des ventes pour les détaillants à la fin de l'année, sera encore plus critique cette année, car les politiques commerciales changeantes sous l'administration Trump et l'inflation persistante font des ravages sur les dépenses de consommation.

"Vous avez des consommateurs qui font face à beaucoup de choses dans l'économie en général", a déclaré Vivek Pandya, directeur chez Adobe Digital Insights. "Nous prévoyons qu'ils profiteront de ces grands moments de vente, et nous les voyons toujours s'appuyer sur le secteur en ligne pour faire de meilleures affaires."

Adobe Analytics s'attend à ce que les acheteurs lancent une partie de leurs achats pour les fêtes de fin d'année pendant les Journées des bonnes affaires d'octobre d'Amazon AMZN.O , du 7 au 8 octobre, ainsi que pendant les événements commerciaux concurrents. Il prévoit 9 milliards de dollars de dépenses entre les deux jours, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à l'année dernière. Les détaillants ont émis des perspectives mitigées à l'approche des fêtes de fin d'année. Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont maintenu leurs prévisions annuelles, tandis que Walmart WMT.N et Macy's M.N ont relevé les leurs. Le fabricant de jouets Mattel MAT.O a toutefois revu ses prévisions à la baisse. Les prévisions d'Adobe, qui s'appuient sur les transactions directes en ligne basées sur plus de 1 000 milliards de visites sur les sites Web de vente au détail américains, font écho à des attentes similaires d'une saison des fêtes en demi-teinte, avec des acheteurs donnant la priorité aux produits essentiels, recherchant des réductions plus importantes et réduisant les achats discrétionnaires.

Selon les prévisions, les achats sur appareils mobiles représentent 56,1 % du total des dépenses en ligne par rapport aux achats sur ordinateurs de bureau, et une augmentation de 2 milliards de dollars des dépenses liées aux services "achetez maintenant, payez plus tard".

Les services "Achetez maintenant, payez plus tard" permettent aux acheteurs d'augmenter leur pouvoir d'achat en payant les marchandises par mensualités étalées sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois; toutefois, les paiements les plus courants sont des plans à quatre échéances.

Adobe a déclaré que les remises atteindraient probablement 28 %, comme l'année dernière, car les acheteurs ne se contentent pas de rechercher le prix le plus bas, mais achètent des articles de plus grande valeur dans des catégories telles que les articles de sport et l'électronique, car ils cherchent à rentabiliser davantage leur investissement.