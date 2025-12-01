 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 073,71
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adobe Analytics prévoit que les dépenses du Cyber Monday atteindront 14,2 milliards de dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un rapport d'Adobe Analytics, les acheteurs américains devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du Cyber Monday, car les consommateurs au budget serré profitent des réductions en ligne.

Les Américains dépenseront 6,3 % de plus en ligne par rapport à l'année précédente, à l'occasion du Cyber Monday, qui est traditionnellement considéré comme la plus grande journée d'achat en ligne du pays, marquant la fin du week-end d'achats de Thanksgiving.

Valeurs associées

ADOBE
319,6600 USD NASDAQ -0,15%
AMAZON.COM
233,1800 USD NASDAQ -0,02%
BEST BUY
79,360 USD NYSE -2,00%
COSTCO WHSL
912,9000 USD NASDAQ -0,08%
DICK'S SPORT GOO
206,000 USD NYSE -0,82%
DOLLAR GENERAL
109,300 USD NYSE +0,46%
DOLLAR TREE
110,1512 USD NASDAQ -0,59%
KOHL'S
24,680 USD NYSE +2,43%
MACY'S
22,385 USD NYSE -0,18%
MASTERCARD RG-A
550,100 USD NYSE +0,91%
SALESFORCE
230,400 USD NYSE +1,02%
TARGET
90,500 USD NYSE +0,78%
TJX COMPANIES
152,411 USD NYSE -0,47%
WALMART
110,510 USD NYSE +1,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank