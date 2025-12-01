Adobe Analytics prévoit que les dépenses du Cyber Monday atteindront 14,2 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un rapport d'Adobe Analytics, les acheteurs américains devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du Cyber Monday, car les consommateurs au budget serré profitent des réductions en ligne.

Les Américains dépenseront 6,3 % de plus en ligne par rapport à l'année précédente, à l'occasion du Cyber Monday, qui est traditionnellement considéré comme la plus grande journée d'achat en ligne du pays, marquant la fin du week-end d'achats de Thanksgiving.