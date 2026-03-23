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ADNOC Gas des Émirats arabes unis ajuste sa production de GNL en réponse aux perturbations du transport maritime
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le complexe Habshan opérationnel; paragraphe 6)

La filiale gazière d'ADNOC, la société pétrolière d'État d'Abou Dhabi, a déclaré lundi avoir procédé à des ajustements temporaires de sa production de gaz naturel liquéfié et de liquides commercialisés à l'exportation en réponse aux perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran s'est fortement intensifiée au cours du week-end après que le président Donald Trump a menacé d'"anéantir" les centrales électriques iraniennes dans les 48 heures si Téhéran ne rouvrait pas complètement la voie navigable. En réponse, les responsables iraniens ont déclaré qu'en cas de frappe, ils fermeraient complètement le détroit et riposteraient en détruisant les infrastructures d'énergie et de dessalement dans toute la région.

ADNOC Gas ADNOCGAS.AD "collabore activement avec ses clients et ses partenaires, transaction par transaction, afin de respecter ses engagements dans la mesure du possible", a déclaré la société dans un communiqué boursier. Elle n'a pas fourni d'autres détails sur la production. L'installation de Das Island, d'une capacité de 6 millions de tonnes de GNL par an, se trouve à l'intérieur du golfe, de sorte que les pétroliers doivent passer par le détroit d'Ormuz pour l'atteindre.

"Les opérations se poursuivent en toute sécurité dans l'ensemble des installations d'ADNOC Gas plc", a déclaré ADNOC Gas. "Suite à la chute de débris près de certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessés et que l'intégrité du traitement n'était pas affectée."

Le complexe de traitement de gaz Habshan , l'un des plus grands au monde avec une capacité de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour, est maintenant opérationnel après avoir été fermé le 19 mars.

Cette suspension faisait suite à deux incidents de chute de débris après l'interception réussie d'un missile.

L'Iran a lancé une vague d'attaques contre les installations énergétiques du Golfe après qu'Israël a attaqué South Pars, le principal champ gazier de l'Iran, le 18 mars.

Guerre en Iran

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