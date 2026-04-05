ADNOC Gas affirme que la demande intérieure est toujours satisfaite après l'attentat de Habshan

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ADNOC Gas a déclaré dimanche que la demande intérieure des Émirats arabes unis était satisfaite par ses autres installations après que son complexe de Habshan, à Abou Dhabi, a été touché par les débris d'un attentat intercepté vendredi.

L'attentat, qui a tué un citoyen égyptien, a "endommagé certaines installations" du complexe de Habshan, a déclaré ADNOC Gas.