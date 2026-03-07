ADNOC déclare qu'elle gère la production offshore et que les opérations onshore se poursuivent

(Mises à jour avec détails et contexte) par Yousef Saba

L'Abu Dhabi National Oil Company a déclaré samedi qu'elle gérait activement les niveaux de production offshore pour répondre aux besoins de stockage dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, tandis que ses opérations onshore se poursuivent.

"Cette approche préserve la flexibilité opérationnelle et permettra à la compagnie de reprendre ses activités normales sans retard prolongé", a déclaré ADNOC dans un communiqué.

La guerre, qui en est à son huitième jour, a bloqué les expéditions à travers le détroit d'Ormuz, la voie navigable cruciale responsable d'environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL. Les analystes ont prédit que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devraient bientôt réduire leur production à mesure que leurs réserves de pétrole se remplissent.

ADNOC a déclaré que ses opérations se poursuivaient et qu'elle utilisait les capacités d'exportation qui contournent le détroit ainsi que les installations de stockage internationales pour assurer la continuité de l'approvisionnement des marchés mondiaux.

Les Émirats arabes unis peuvent contourner le détroit en utilisant l'oléoduc de pétrole brut d'Abou Dhabi, également connu sous le nom d'oléoduc Habshan-Fujairah. Cet oléoduc, d'une capacité de 1,5 million à 1,8 million de barils par jour, transporte le pétrole des champs d'Abu Dhabi directement vers le port de Fujairah, dans le golfe d'Oman, pour alimenter ses terminaux de stockage et ses installations de raffinage.

"Les unités commerciales évaluent la situation produit par produit et transaction par transaction, compte tenu des perturbations actuelles qui affectent la navigation dans le détroit d'Ormuz", a-t-elle déclaré.

ADNOC a activé des protocoles bien établis et travaille en étroite collaboration avec les autorités pour protéger son personnel, ses biens et ses opérations, a-t-elle ajouté. La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure, s'ajoutant aux réductions antérieures de la production de pétrole et de gaz de l'Irak et du Qatar.