ADM va augmenter sa capacité de trituration des graines oléagineuses en Amérique du Nord pour répondre à la hausse de la demande en biocarburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur la capacité totale de trituration aux États-Unis, mention des résultats en hausse du secteur agroalimentaire grâce à la trituration du soja, paragraphes 2, 7, 9 à 11)

* Les projets prévoient une augmentation d'environ 700 000 tonnes métriques de la capacité de transformation annuelle d'ici début 2029

* Cette expansion correspond à une augmentation de 1 % par rapport au volume total de trituration de soja aux États-Unis l'année dernière

* ADM étudie actuellement des modernisations similaires dans d’autres usines de trituration nord-américaines

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a annoncé jeudi qu’il allait moderniser quatre usines de trituration de graines oléagineuses aux États-Unis afin d’accroître la capacité de transformation en Amérique du Nord, alors que la forte demande en carburants renouvelables stimule la croissance des marchés des huiles végétales.

La société prévoit que les projets menés à Frankfort (Indiana), Deerfield (Missouri), Lincoln (Nebraska) et Spiritwood (Dakota du Nord) seront achevés entre mi-2028 et début 2029, ce qui permettra d’augmenter la capacité de transformation de 700 000 tonnes métriques par an. Cette expansion correspond à une hausse de 1 % par rapport au volume total de trituration de soja aux États-Unis l’année dernière, selon les données du ministère américain de l’Agriculture. La demande américaine en huile de soja et autres huiles végétales est en hausse, les producteurs augmentant leurs capacités de production de diesel renouvelable et de carburant aviation durable. En mars, l’administration du président Donald Trump a ordonné aux raffineurs d’incorporer une quantité record de biocarburants dans l’essence et le diesel en 2026 et 2027.

L'huile de soja est une matière première essentielle pour les carburants renouvelables, au même titre que d'autres sources telles que les huiles de cuisson usagées et les graisses animales.

HAUSSE DE LA DEMANDE EN GRAINES OLÉAGINEUSES

“La forte demande — soutenue par la politique américaine en matière de biocarburants — ouvre de nouvelles perspectives pour les agriculteurs et l’ensemble du secteur agricole américain”, a déclaré Gary McGuigan, président de la division Services agricoles et oléagineux d’ADM pour l’Amérique du Nord.

Les travaux de modernisation d’ADM comprendront l’agrandissement des capacités de stockage, l’amélioration des équipements et des changements opérationnels visant à augmenter le débit des quatre sites.

Selon l’entreprise, cette expansion générerait une demande supplémentaire de plus de 25 millions de boisseaux de graines oléagineuses cultivées aux États-Unis chaque année. Les transformateurs américains de soja ont broyé plus de 2,5 milliards de boisseaux de soja en 2025, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l’année précédente, selon l’USDA.

ADM, qui n’a pas divulgué les détails financiers de ces investissements, a déclaré qu’elle étudiait la possibilité de mener des modernisations similaires dans d’autres sites de trituration en Amérique du Nord.

En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, invoquant des perspectives favorables pour la transformation des oléagineux et une plus grande clarté concernant les obligations américaines en matière de mélange de biocarburants. ADM doit publier ses résultats du deuxième trimestre mardi.

La trituration du soja a dopé les bénéfices d’ADM et de ses concurrents du secteur agroalimentaire, notamment Bunge Global

BG.N , au cours des derniers trimestres, contribuant ainsi à compenser les pressions liées à la hausse des coûts énergétiques et aux perturbations du transport maritime mondial dues aux conflits et aux guerres tarifaires. Bunge, le plus grand transformateur mondial de graines oléagineuses, a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives pour 2026 grâce aux bons résultats de la transformation du soja et des graines oléagineuses à coque tendre.