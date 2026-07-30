ADM va augmenter sa capacité de trituration des graines oléagineuses en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante en biocarburants

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Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a annoncé jeudi qu’il allait investir dans la modernisation de quatre usines de trituration d’oléagineux aux États-Unis afin d’accroître la capacité de transformation en Amérique du Nord, alors que la forte demande en carburants renouvelables stimule la croissance des marchés des huiles végétales. La société prévoit que les projets menés à Frankfort (Indiana) , Deerfield (Missouri), Lincoln (Nebraska) et Spiritwood (Dakota du Nord) seront achevés entre mi-2028 et début 2029, ce qui permettra d’augmenter la capacité de transformation d’environ 700.000 tonnes métriques par an. La demande américaine en huile de soja et autres huiles végétales est en hausse, les producteurs augmentant leurs capacités de production de diesel renouvelable et de carburant aviation durable. En mars, l’administration du président Donald Trump avait ordonné aux raffineurs d’incorporer une quantité record de biocarburants dans l’essence et le diesel en 2026 et 2027.

L’huile de soja est une matière première essentielle pour les carburants renouvelables, au même titre que d’autres sources telles que les huiles de cuisson usagées et les graisses animales. “La forte demande — soutenue par la politique américaine en matière de biocarburants — ouvre de nouvelles perspectives pour les agriculteurs et l’ensembledu secteur agricole américain”, a déclaré Gary McGuigan, président de la division « North America Ag Services and Oilseeds » d’ADM.` Les travaux de modernisation d’ADM comprendront l’extension des capacités de stockage, l’amélioration des équipements et des changements opérationnels visant à accroître le débit des quatre sites.

Selon l’entreprise, cette expansion générerait une demande supplémentaire de plus de 25 millions de boisseaux de graines oléagineuses cultivées aux États-Unis par an. ADM, qui n’a pas divulgué les détails financiers de ces investissements, a précisé qu’elle étudiait également la possibilité de réaliser des modernisations similaires dans d’autres usines de trituration en Amérique du Nord. En mai, la société avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, invoquant des perspectives favorables pour la transformation des oléagineux et une plus grande clarté concernant les obligations américaines en matière de mélange de biocarburants.