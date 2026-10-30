Adidas vise la victoire à New York dans la guerre des chaussures de marathon

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* Adidas devance Nike grâce à ses victoires dans les grands marathons

* Le marathon est un sport de plus en plus populaire

* Les victoires des athlètes sont la clé du succès commercial des chaussures de course high-tech

par Amy Tennery, Danielle Kaye et Alessandro Parodi

Adidas espère que le marathon de New York de ce week-end sera l'occasion de faire un tour d'honneur, après que des coureurs chaussés de ses modèles ont remporté huit victoires cette année lors des prestigieux World Marathon Majors, stimulant ainsi les ventes et devançant son rival de longue date, Nike.

Le chiffre d’affaires de son secteur Running a progressé de 19% lors d’un troisième trimestre record pour l’entreprise , a-t-elle annoncé jeudi.

Ces victoires arrivent à point nommé pour Adidas ADSGn.DE , alors que le marathon connaît un véritable âge d’or avec une participation record — des athlètes de haut niveau aux coureurs amateurs prêts à débourser des centaines de dollars pour des chaussures qui, espèrent-ils, leur donneront un coup de pouce supplémentaire.

Le marathon de Londres , l’un des sept “World Marathon Majors” depuis que Sydney a été ajouté aux six originaux en 2025, a annoncé qu’il diviserait sa course en deux jours pour répondre à l’engouement exceptionnel. New York Road Runners a déclaré à Reuters s’attendre à une affluence record cette année encore lors du marathon de New York, après avoir attiré environ un quart de million de candidats.

“Le secteur de la course à pied connaît actuellement un véritable âge d’or”, a déclaré à Reuters Patrick Nava, directeur général d’Adidas Running.

Dimanche, Adidas comptera sur le Kenyan Benson Kipruto pour décrocher une nouvelle victoire, alors qu’il défendra son titre au marathon de New York. Il a expliqué avoir été recruté par Adidas peu après s’être classé deuxième lors de ses débuts sur cette distance à Athènes, il y a dix ans. Depuis, il a remporté des titres majeurs, notamment à Chicago en 2022 et à Tokyo en 2024, et a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris.

“Nous avons signé de très bons athlètes”, a déclaré jeudi aux journalistes Bjorn Gulden, directeur général d’Adidas. “Et pour être honnête avec vous, je pense que nous avons les meilleurs produits.”

Ces victoires répétées et très médiatisées confèrent à Adidas une légitimité en tant que marque, a déclaré Drake MacFarlane, analyste de recherche chez M Science, ajoutant que ce secteur représentait “une opportunité majeure” pour l’entreprise allemande.

Adidas attribue sa domination croissante sur le marché des tenues de course à pied à un effort coordonné sur plusieurs années dans un sport devenu de plus en plus compétitif.

“Tout le monde peut parler d’innovation, mais il existe une façon très simple de la mesurer: c’est le nombre de victoires remportées”, a déclaré Nava.

La marque emploie aujourd’hui plus de 100 personnes dédiées à l’innovation dans le domaine des chaussures de course, contre quelques dizaines il y a quelques années, a-t-elle précisé. Elle s’appuie également sur un réseau d’entraîneurs, d’experts et d’athlètes pour recruter des stars emblématiques dès le niveau junior.

LES DÉBUTS DE LA DOMINATION DE NIKE

Nike a donné le coup d’envoi de la course aux “super-chaussures” en 2017, avec son modèle Zoom Vaporfly Elite qui a permis au grand athlète kenyan et double champion olympique Eliud Kipchoge de tenter pour la première fois de franchir la barre des deux heures au marathon.

En 2019, Nike était si dominante que les athlètes et les journalistes se sont interrogés sur le fait de savoir si les athlètes sponsorisés par Nike bénéficiaient d’un avantage déloyal sur leurs concurrents. Cette année-là, les athlètes masculins et féminins de Nike ont remporté 10 des 12 médailles d’or en jeu lors des six World Marathon Majors.

Adidas a fait son entrée dans la course avec sa première “super chaussure” à renfort de carbone, en 2020. Mais son année décisive a eu lieu trois ans plus tard, lorsqu’elle a fondamentalement repensé son processus de développement des chaussures, en donnant la priorité à un déploiement rapide.

“Le délai de développement moyen pour ce que j’appellerais une chaussure de course classique se situe entre 18 et 24 mois”, a déclaré Nava. À titre de comparaison, le travail de base pour la gamme d’élite moderne de la marque, “Evo”, a pris neuf mois.

“Quand on estime avoir un modèle suffisamment abouti pour nous plaire, on le lance en quelque sorte et on le fait tester par les athlètes”, a-t-il expliqué. “En ce moment, ils utilisent l’Evo 3. Nous travaillons déjà sur plusieurs versions suivantes. C’est un cycle continu: “Tester, affiner, redévelopper”, puis “Retester, redéfinir, redévelopper”.”

“UN RYTHME QUE PERSONNE N’A ENCORE VU”

Nike a déclaré que les innovations en matière de technologie des chaussures et la popularité croissante du marathon ont conduit à un secteur plus concurrentiel.

“Les investissements dans ce domaine sont plus importants et, vous le savez, le simple fait de concourir sur ce marché continue de coûter de plus en plus cher”, a déclaré à Reuters Tanya Hvizdak, vice-présidente et directrice générale de la division mondiale de course à pied chez Nike.

Au début du mois, Nike a annoncé qu’elle intensifiait sa restructuration, dévoilant un plan visant à supprimer davantage d’emplois et à réorganiser ses divisions commerciales mondiales après avoir prévu une forte baisse de son chiffre d’affaires annuel.

Mais le secteur “Running” de Nike reste l’un des domaines où l’entreprise continue d’enregistrer une croissance, malgré des résultats relativement mitigés dans les marathons. Cette division a affiché six trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, et Nike indique que sa part de marché dans la catégorie des chaussures à amorti maximal a presque triplé au cours de l’année écoulée.

Les excellentes performances au marathon de Chicago, où ses athlètes ont occupé six des dix premières places chez les hommes et trois des cinq premières chez les femmes, ont constitué des moments forts de l’année.

“Vous allez nous voir innover à un rythme que personne n’a connu les années précédentes”, a déclaré M. Hvizdak. “Et ce sera une dynamique inébranlable qui nous enthousiasme beaucoup. Nos athlètes sont à l’avant-garde de cette évolution.”

Des marques plus modestes comme On, Asics et Under Armour se disputent également une place sur le podium.

Mais l’un des défis de la course à pied réside dans le fait que, contrairement à des sports comme le football, où un nom connu suffit à faire vendre un produit, la vente de chaussures de marathon passe par des victoires, a expliqué M. Nava.

“On n’a pas forcément les superstars qu’on trouve dans le football”, a-t-il déclaré.

“Vous savez, si vous mettez un produit aux pieds de (Lionel) Messi ou de Lamine Yamal, cela aura un impact immédiat, n’est-ce pas? La course à pied est un peu différente dans le sens où vous avez besoin de cela pour être crédible, car vous pouvez dire: “Écoutez, je peux affirmer objectivement que nous proposons certaines des meilleures chaussures du secteur.””