Metz rend hommage à Molinari en battant Montpellier
Pour Carlo. Le FC Metz a rendu un bel hommage à son président emblématique en s’imposant sur la pelouse de Montpellier (1-3). Pour l’occasion, Bouna Sarr a mis fin à cinq années sans marquer en ouvrant le score d’une lourde frappe sous la barre, après quoi il a immédiatement montré son maillot, floqué « Carlo ». De retour chez lui, Téji Savanier repart avec la victoire et un joli clin d’œil de la Paillade , qui avait pensé à l’honorer en début de soirée. Après six matchs sans défaite, le MHSC rate l’occasion de prendre la tête du classement.
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