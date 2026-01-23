adidas sous pression à Francfort, RBC voit peu de catalyseurs
Aux alentours de 9h40, l'action du fabricant d'articles de sport lâchait 2,4%, alors que l'indice vedette allemand grappillait 0,1% au même moment.
Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, RBC indique avoir dégradé son opinion sur la valeur à "performance en ligne avec le secteur", contre "surperformance" jusqu'à présent, avec un objectif de cours réduit de 190 à 160 euros.
Au-delà du nombre limité de catalyseurs de nature à doper selon lui le cours de Bourse, l'intermédiaire justifie sa décision par des prévisions de marché jugées trop élevées, même en dépit de la valorisation déprimée actuellement affichée par le titre.
"adidas s'en sort bien, dans un marché mondial du sport difficile qui se caractérise par une offre surabondante et des habitudes de consommation qui sont en train de mûrir voire de changer en Chine", souligne le broker canadien.
"Malgré cela, les estimations du consensus sont élevées pour l'exercice 2026, ce qui crée un risque de révision à la baisse des objectifs", explique RBC, qui précise que ses prévisions sont, elles, inférieures de 13% au consensus actuel.
Le courtier explique, dans ce contexte, avoir une préférence pour le titre Nike sur lequel il maintient un avis "surperformance".
En Bourse, l'action adidas recule désormais de près de 40% depuis ses plus hauts pluriannuels atteints début mars 2025.
