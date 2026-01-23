 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

adidas sous pression à Francfort, RBC voit peu de catalyseurs
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:07

adidas accuse, vendredi matin, la plus forte baisse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort à la suite de l'abaissement de la recommandation de RBC, qui dit percevoir un nombre de catalyseurs limités en vue d'une revalorisation du titre de l'équipementier sportif.

Aux alentours de 9h40, l'action du fabricant d'articles de sport lâchait 2,4%, alors que l'indice vedette allemand grappillait 0,1% au même moment.

Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, RBC indique avoir dégradé son opinion sur la valeur à "performance en ligne avec le secteur", contre "surperformance" jusqu'à présent, avec un objectif de cours réduit de 190 à 160 euros.

Au-delà du nombre limité de catalyseurs de nature à doper selon lui le cours de Bourse, l'intermédiaire justifie sa décision par des prévisions de marché jugées trop élevées, même en dépit de la valorisation déprimée actuellement affichée par le titre.

"adidas s'en sort bien, dans un marché mondial du sport difficile qui se caractérise par une offre surabondante et des habitudes de consommation qui sont en train de mûrir voire de changer en Chine", souligne le broker canadien.

"Malgré cela, les estimations du consensus sont élevées pour l'exercice 2026, ce qui crée un risque de révision à la baisse des objectifs", explique RBC, qui précise que ses prévisions sont, elles, inférieures de 13% au consensus actuel.

Le courtier explique, dans ce contexte, avoir une préférence pour le titre Nike sur lequel il maintient un avis "surperformance".

En Bourse, l'action adidas recule désormais de près de 40% depuis ses plus hauts pluriannuels atteints début mars 2025.

Valeurs associées

ADIDAS
147,1000 EUR XETRA -3,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • To Lam au 14e congrès du parti communiste vietnamien, le 23 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )
    To Lam reconduit pour cinq ans à la tête du Vietnam
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:12 

    To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris joue la prudence face aux perspectives d'accord sur le Groenland
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:03 

    La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.01.2026 11:01 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL

  • L'Espagnol Carlos Alcaraz (en bas) signe des autographes après avoir battu le Français Corentin Moutet au troisième tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 23 janvier 2026 ( AFP / DAVID GRAY )
    Open d'Australie: Alcaraz, Gauff et Sabalenka au rendez-vous des 8es
    information fournie par AFP 23.01.2026 10:58 

    Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique". En attendant le match d'Alexander ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank