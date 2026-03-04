Etats-Unis: les créations d'emplois dans le privé s'accélèrent à nouveau et dépassent les attentes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le secteur privé aux États-Unis a créé dans l'ensemble plus d'emplois qu'attendu au mois de février, repartant sur un rythme plus élevé que celui observé un mois plus tôt, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi, inversant la tendance observée ces derniers mois.

D'après ce baromètre, 63.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées le mois dernier, contre 11.000 un mois plus tôt, dont les données ont été revues fortement à la baisse.

C'est également mieux que les attentes des marchés, qui anticipaient une reprise des créations d'emplois, à un rythme plus modeste néanmoins, avec 48.000 emplois nouveaux attendus, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Nous avons observé une hausse des embauches" mais qui concerne "seulement quelques secteurs", a relevé la cheffe économiste d'ADP, Nela Richardson, citée dans le communiqué.

La hausse se concentre en effet principalement sur les très petites entreprises et dans des secteurs tels que la santé et l'éducation et, dans une moindre mesure, la construction et l'information.

A l'inverse, l'industrie, la logistique ou les services aux entreprises et aux professionnels ont vu le nombre d'emplois dans leurs entreprises baisser.

Il s'agit tout de même de "la plus forte hausse mensuelle depuis juillet", ont relevé dans une note les économistes d'Oxford Economics, "ce qui renforce notre analyse d'une stabilisation du marché du travail".

"Nous anticipons une croissance économique en accélération cette année, ce qui devrait permettre de soutenir d'autant plus le marché du travail", ont-ils ajouté.

Les salaires continuent en revanche d'augmenter à un rythme élevé, à 4,5% sur un an pour les personnes n'ayant pas changé d'emploi, soit l'équivalent de janvier.

La hausse est plus marquée pour les salariés ayant changé de travail, à 6,3% sur un an, ce qui représente toutefois leur niveau le plus bas pour un mois de février, selon ADP.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain, mais sont prises avec des pincettes par nombre d'analystes, du fait de leur spectre réduit.

Elles précèdent généralement de deux jours le rapport officiel sur l'emploi américain.