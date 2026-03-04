On en sait plus sur la blessure de Jules Koundé

On peut perdre en Coupe du Roi, mais pas perdre Jules Koundé. Sorti sur blessure face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir, l’international français inquiète . Le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il est indiqué que le plus swag des footballeurs est touché aux ischio-jambiers. Pour les fondus d’anatomie : « au 3 e tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche ». De manière plus floue, le club informe que « la durée de son absence dépendra de son évolution ». Bah oui, forcément.

L’Équipe , se mouille et indique que le latéral droit devrait être absent un mois , ce qui impliquerait un forfait pour les deux confrontations en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Newcastle. C’est vraiment la lose pour le Barça qui a aussi vu Alejandro Baldé , le remplaçant de l’ancien Bordelais, quitter la pelouse du Camp Nou sur blessure, visiblement atteint aussi aux ischios-jambiers, et plus précisément « au biceps fémoral distal de la cuisse gauche ». Et malgré tout, c’est Hansi Flick qui grince le plus.…

SW pour SOFOOT.com