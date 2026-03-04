 Aller au contenu principal
On en sait plus sur la blessure de Jules Koundé
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 15:25

On en sait plus sur la blessure de Jules Koundé

On en sait plus sur la blessure de Jules Koundé

On peut perdre en Coupe du Roi, mais pas perdre Jules Koundé. Sorti sur blessure face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir, l’international français inquiète . Le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il est indiqué que le plus swag des footballeurs est touché aux ischio-jambiers. Pour les fondus d’anatomie : « au 3 e tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche ». De manière plus floue, le club informe que « la durée de son absence dépendra de son évolution ». Bah oui, forcément.

L’Équipe , se mouille et indique que le latéral droit devrait être absent un mois , ce qui impliquerait un forfait pour les deux confrontations en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Newcastle. C’est vraiment la lose pour le Barça qui a aussi vu Alejandro Baldé , le remplaçant de l’ancien Bordelais, quitter la pelouse du Camp Nou sur blessure, visiblement atteint aussi aux ischios-jambiers, et plus précisément « au biceps fémoral distal de la cuisse gauche ». Et malgré tout, c’est Hansi Flick qui grince le plus.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
