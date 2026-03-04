Ces joueurs que Liverpool peut payer très cher pour être meilleur

Battu chez le dernier, Wolverhampton, ce mardi soir (2-1), Liverpool traverse une saison galère. Après tout, le champion d'Angleterre en titre n'a pu dépenser que 500 millions d'euros sur les derniers mercatos. Voici donc d'autres idées pour améliorer l'effectif d'Arne Slot.

→ Vinícius Junior

La voilà, la solution ! Un deal qui arrangerait le Real Madrid et sa bataille d’egos, ce morose Liverpool, et l’attaquant auriverde . Annoncé l’été dernier du côté de l’Arabie Saoudite pour un milliard d’euros, le Brésilien pourrait devenir le nouveau chouchou d’Anfield. Le club anglais ne pourra peut-être pas s’aligner sur les offres venues du Golfe pour le numéro 7 madrilène. Parce qu’un gaillard surmotivé pour gratter son premier Ballon d’or en replaçant un top club européen dans le droit chemin, ça n’a pas de prix.

Indemnité de transfert : 500 millions d’euros. On coupe la poire en deux et autant mettre la totalité de l’enveloppe sur un crack.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com