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adidas s'illustre à Francfort, RBC plus optimiste sur le dossier
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 09:51

adidas signe mercredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX 40 à la Bourse de Francfort dans le sillage d'une note de RBC, qui juge que la valorisation de l'équipementier sportif allemand est déconnectée de ses perspectives de croissance.

Le broker canadien relève en conséquence son opinion sur le titre de performance en ligne avec le secteur à surperformance, avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 210 euros.

Vers 9h30, l'action progresse de 0,6% à 168,4 euros, après avoir ouvert sur un gain de 1,5%, alors que l'indice des valeurs vedettes allemandes avance de 0,2% au même moment.

RBC, qui avait dégradé son avis sur la valeur en janvier dernier, estime que le groupe bénéficie d'une forte visibilité au niveau de ses résultats grâce à la vigueur actuelle de ses activités de distribution directe aux consommateurs (DTC), qui regroupent les ventes de ses boutiques exploitées en propre ainsi que ses métiers dans le commerce en ligne.

Une dynamique financière sous-cotée

Conséquence, explique-t-il, adidas affiche des prévisions de croissance élevées, avec un bénéfice par action (BPA) attendue en hausse de plus de 25% par an sur les trois prochains exercices, alors que sa valorisation boursière, marquée par un PER de 13x à horizon 2027, évolue en dessous de ses niveaux historiques, que ce soit en termes absolus ou relatifs.

Au vu de ses gains de parts de marché, à la fois dans les chaussures et les vêtements, RBC déclare s'attendre à ce que le groupe finisse par revoir à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2026.

Dans ce contexte, le courtier relève de respectivement 1 et 3% ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour ce qui concerne l'exercice 2027.

A ses niveaux de cours actuels, le titre affiche une hausse de 0,5% depuis le début de l'année.

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