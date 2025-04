Adidas s'attend à un impact des droits de douane américains au 2eme trimestre

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Novartis a relevé mardi ses objectifs financiers pour 2025 malgré la concurrence prochaine de médicaments génériques pour un de ses traitements phare, contre l'insuffisance cardiaque, et les incertitudes autour des droits de douane.

Le patron du groupe suisse, qui a annoncé mi-avril 23 milliards de dollars (20,2 milliards d'euros) d'investissements aux Etats-Unis sur cinq ans, a de nouveau appelé l'Europe à agir sur les prix des médicaments si elle veut, selon lui, rester compétitive.

Pour le premier trimestre, le géant pharmaceutique a publié des résultats meilleurs qu'attendu. Son bénéfice net s'est accru de 34% par rapport à la même période un an plus tôt, à 3,6 milliards de dollars tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 12%, à 13,2 milliards de dollars. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 13 milliards.

Le groupe a relevé ses prévisions dans la foulée, visant notamment une croissance de ses ventes à un chiffre "élevé", contre une progression à un chiffre "moyenne à élevée" attendue initialement.

Ces prévisions ont été relevées en dépit de l'arrivée prochaine aux Etats-Unis de versions génériques de trois de ses traitements, dont Entresto, le numéro de ses ventes.

Au premier trimestre, ce traitement contre l'insuffisance cardiaque a généré 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2024, ses ventes se chiffraient à 7,8 milliards de dollars.

L'arrivée probablement dès mi-2025 de versions moins chères d'Entresto aux Etats-Unis "va peut-être se faire ressentir à court terme" mais est "complétement intégrée dans nos prévisions", a assuré le directeur financier, Harry Kirsch, lors d'une conférence téléphonique, le potentiel de croissance d'autres traitements permettant donc à Novartis de relever quand même ses prévisions.

De nombreux analystes s'attendaient à ce qu'elles restent inchangées, compte tenu des incertitudes autour des droits de douane aux Etats-Unis.

Si "de manière générale les droits de douane ne sont pas une bonne idée pour les produits pharmaceutiques", Novartis est "fondamentalement robuste" même en envisageant "différents scénarios", a estimé le directeur financier.

A 10H33 GMT, le titre gagnait 1% à 94,33 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,66%.

- Basculement stratégique aux Etats-Unis -

Alors que l'administration de Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les droits de douane concernant les médicaments, Novartis avait annoncé mi-avril 23 milliards de dollars d'investissements pour renforcer ses capacités de production aux Etats-Unis, y construire de nouvelles usines et créer un nouveau centre de recherches et développement.

"Ces investissements aux Etats-Unis représentent un basculement stratégique", a déclaré Vas Narasimhan, le directeur général du groupe, l'objectif étant de fabriquer à l'avenir "100%" des "produits clés" vendus aux Etats-Unis sur place, a-t-il expliqué.

Mais cela signifie aussi que "l'Europe a besoin d'être plus compétitive" si elle veut "attirer des investissements à l'avenir", a-t-il réaffirmé.

Dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière dans le Financial Times, M. Narasimhan et Paul Hudson, le patron de son concurrent français Sanofi, avaient appelé Bruxelles à repenser la tarification des médicaments, estimant que le contrôle des prix et les mesures d'austérité avaient réduit l'attrait de ce marché

"L'Europe au fil des années a tout simplement décliné dans sa capacité à valoriser correctement l'innovation", a souligné M. Narasimhan.

"L'Europe est plus grande que les Etats-Unis en termes de population", mais "en termes de marché", elle n'en représente que "moins de la moitié", a-t-il poursuivi, le contrôle des prix des médicaments contribuant, d'après lui, à "éroder fondamentalement" l'attrait du marché européen.