Adidas renoue avec la croissance en Europe au quatrième trimestre et confirme la révision à la hausse de ses prévisions

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(Ajout des prévisions pour l'Europe au quatrième trimestre au paragraphe 3, du commentaire de JPMorgan au paragraphe 4, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5 et de la concurrence avec Nike aux paragraphes 6 et 7)

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que l'Europe, son plus grand marché mais aussi celui qui affiche les plus mauvaises performances, renoue avec la croissance au dernier trimestre 2026, grâce à des livraisons reportées qui seront effectuées au cours de cette période et à une hausse des ventes en gros.

Les fortes remises pratiquées par de nombreux détaillants, en raison de niveaux de stocks élevés et d’actions promotionnelles, ont entraîné un ralentissement en Europe, les ventes ayant reculé au troisième trimestre. L’Europe représente près d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe.

“Le décalage dans la réalisation des revenus et la hausse des ventes en gros devraient se traduire par une croissance à un chiffre élevée en Europe au quatrième trimestre”, a déclaré Adidas dans un communiqué.

Les perspectives d’amélioration de l’activité en Europe devraient rassurer le marché, ont indiqué les analystes de JPMorgan dans une note.

L'action de la société a progressé de 2,5% en début de séance jeudi.

À taux de change constants, le chiffre d’affaires net en Europe a reculé de 4% à 2,24 milliards d’euros (2,50 milliards de dollars) au cours du trimestre. En revanche, les ventes d’Adidas ont progressé de 12% en Amérique du Nord et de 13% en Grande Chine, où la marque a surperformé son concurrent américain Nike NKE.N .

Les ventes de Nike en Chine ont baissé depuis neuf trimestres consécutifs et la marque s’est tournée vers des marchés tels que l’Inde pour trouver de nouvelles sources de profits.

Dans sa concurrence avec Nike, Adidas a investi dans de nouveaux modèles, notamment en lançant sa chaussure de course la plus légère jamais conçue, l’Adizero Adios Pro Evo 3, qui a aidé le coureur kenyan Sabastian Sawe à franchir la barre des deux heures au marathon en avril.

Le groupe a confirmé ses résultats déjà publiés pour le troisième trimestre ainsi que ses prévisions revues à la hausse pour l’année, invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à pied et de football.

Les dépenses de marketing et de promotion en point de vente ont augmenté de 4% pour atteindre 833 millions d’euros, reflétant les investissements supplémentaires consacrés à la marque dans le cadre de la Coupe du monde tout au long du mois de juillet, ainsi que la normalisation des dépenses marketing depuis le mois d’août.

(1 dollar = 0,8959 euro)