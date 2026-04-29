Adidas profite de l'élan de la Coupe du monde sur un marché « très volatil »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 14 % à taux de change constants, à 6,6 milliards d'euros

* Baisse des ventes au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran

* La « discipline » est essentielle pour éviter les remises

* Les ventes d'équipements de football en hausse à l'approche de la Coupe du monde

* Le cours de l'action bondit de 8 %

(Ajout des commentaires du directeur général issus de la conférence téléphonique avec les investisseurs aux paragraphes 4 et 14, mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Linda Pasquini et Helen Reid

Adidas ADSGn.DE a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, grâce à une demande précoce pour les produits liés à la Coupe du monde de football avant le tournoi de la FIFA en juin.

Adidas a déclaré avoir anticipé la mise sur le marché de ses produits liés à la Coupe du monde afin d'éviter « de nombreux problèmes d'approvisionnement et de transport ».

« C'était sans aucun doute la bonne décision d'acheminer les stocks plus tôt, en particulier pour la Coupe du monde », a déclaré le directeur financier Harm Ohlmeyer aux journalistes lors d'une conférence téléphonique. « Sans cela, nous n'aurions pas pu enregistrer une croissance de 14 % au premier trimestre. »

La société a enregistré environ 250 millions d'euros de commandes pour les produits liés à la Coupe du monde au cours du trimestre et s'attend à un chiffre similaire pour le trimestre en cours, a déclaré plus tard le directeur général Bjorn Gulden lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Les équipements de course à pied ont également été un moteur de croissance, avec des ventes en hausse de plus de 10 %. La marque Adidas a le vent en poupe après que ses chaussures de course ultra-légères ont aidé l'athlète kenyan Sabastian Sawe à devenir la première personne à courir un marathon en moins de deux heures lors d'une course officielle, le marathon de Londres dimanche.

L'action Adidas a progressé de 8 % à 14 h 47 GMT grâce à ces solides performances. Le titre a chuté au cours de l'année écoulée, la société ayant dû faire face aux droits de douane américains et à la prudence des consommateurs, et se maintient toujours près de son plus bas niveau depuis plus de trois ans. « Dans l'ensemble, Adidas a bien démarré l'année 2026, gagnant des parts de marché à l'échelle mondiale tout en maintenant ses prix de vente au plein tarif, ce qui nous donne confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 », ont écrit les analystes de Telsey Advisory Group dans une note adressée à leurs clients.

Adidas a déclaré que la « discipline » consistant à ne pas vendre trop aux détaillants était cruciale pour éviter que les baskets ne doivent être soldées dans un environnement de vente au détail « très volatil ».

Bjorn Gulden a désigné l'Europe comme le marché présentant les niveaux de remise les plus élevés et une grande incertitude parmi les consommateurs.

Son concurrent américain Nike a déclaré au début du mois qu’il menait une politique « agressive » en matière de promotions afin d’écouler ses stocks invendus.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 6,6 milliards d'euros, même si plusieurs pays du Moyen-Orient ont signalé une baisse de leurs ventes en raison de la guerre en Iran.

« Les magasins sur bon nombre de ces marchés ont été affectés par les opérations de guerre. Et bien sûr, si des alertes à la bombe sont lancées sur un marché, cela signifie que les autorités vous demandent de ne pas ouvrir vos magasins », a déclaré Bjorn Gulden aux journalistes.

La société a perdu environ 30 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours du trimestre en raison du conflit, a-t-il ajouté.

Les marchés émergents, qui incluent le Moyen-Orient, ont représenté 13 % du chiffre d'affaires au premier trimestre.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel a augmenté de 16 % pour atteindre 705 millions d'euros, bien au-dessus des 647 millions d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par l'entreprise .

(1 dollar = 0,8546 euros)