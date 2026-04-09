Adidas met fin à son contrat de fourniture de ballons de match pour la Ligue des champions de l'UEFA après 2026-27

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L'équipementier sportif allemand Adidas

ADSGn.DE a annoncé jeudi qu'il ne renouvellerait pas son contrat de fournisseur officiel de ballons de match pour les compétitions de clubs masculins de l'UEFA.

"Nous pouvons confirmer que nous ne renouvellerons pas notre partenariat en tant que fournisseur officiel de ballons de match pour la Ligue des champions masculine de l'UEFA au-delà de la saison 2026-27", a déclaré Adidas dans un communiqué.