Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: le titre gagne 1%, UBS relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre progresse en fin de journée de plus de 1% profitant de l'analyse positive d'UBS.



L'analyste note aucun signe de ralentissement sur l'activité du groupe. UBS confirme donc son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 279 E (au lieu de 275 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 19%.



'Un autre trimestre avec une croissance des ventes de plus de 10 % renforce notre position positive sur le reste de 2024 et 2025' indique UBS.



adidas s'attend désormais à ce que les revenus augmentent à un taux élevé à un chiffre en 2024. Le groupe s'attendait auparavant à un taux moyen à élevé à un chiffre. Le bénéfice d'exploitation devrait désormais atteindre un niveau d'environ 1,0 milliard d'euros (contre environ 700 millions d'euros auparavant).





Valeurs associées ADIDAS 236,80 EUR XETRA +1,37%