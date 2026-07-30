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Adidas: Le bénéfice déçoit malgré le relèvement d'objectif de CA, le titre dégringole
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:32
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La basket Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 est exposée lors d'un événement Adidas à Herzogenaurach

La basket Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 est exposée lors d'un événement Adidas à Herzogenaurach

Le bénéfice d'Adidas au deuxième trimestre a déçu ‌les attentes jeudi, entraînant une chute de son action, malgré le relèvement de ses prévisions de chiffre ​d'affaires pour l'année.

Le bénéfice de la marque aux trois bandes a progressé de 5% sur la période pour atteindre 574 millions d’euros, un chiffre inférieur au consensus des analystes qui s’établissait à 623 millions d’euros.

À Francfort ​vers 07h54 GMT, l'action Adidas chutait de 16,84%.

Selon les analystes de JP Morgan, les résultats "solides mais pas exceptionnels", un bénéfice inférieur aux prévisions ​et l’absence de révision à la hausse des prévisions ⁠de bénéfice pour 2026 devraient peser sur le cours de l’action.

Adidas a toutefois revu à la ‌hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires, attendue entre 9 et 10% à taux directeur constant, contre une prévision antérieure tablant sur une croissance à un chiffre ​élevée.

Mais un trader a relevé que ‌cette révision à la hausse des prévisions était limitée et insuffisante pour répondre ⁠aux attentes du marché.

Dans un communiqué séparé, Adidas a annoncé avoir nommé Birgit Kretschmer pour succéder à Harm Ohlmeyer au poste de directeur financier à la fin de l'année, à la suite de la décision ⁠de ce dernier de ‌ne pas prolonger son mandat actuel.

"Nous pensons que la réaction négative du cours de ⁠l’action ce matin résulte à la fois de la non-prolongation du contrat de Harm Ohlmeyer et d’un ‌Ebit (bénéfice) inférieur de 8% aux prévisions", a déclaré Felix Jonathan Dennl, analyste chez Metzler, à ⁠Francfort.

UN T2 MARQUÉ PAR LE MONDIAL DE FOOTBALL

Sur le deuxième trimestre, Adidas a ⁠pu bénéficier de la Coupe ‌du monde de la FIFA, dont les investisseurs espèrent que la visibilité apportée à la marque aidera ​à maintenir sa dynamique de ventes.

Adidas a sponsorisé au ‌total 14 équipes nationales lors de la Coupe du monde de la FIFA qui s’est déroulée en juin, dont les deux finalistes, ​l’Argentine et l’Espagne.

Pendant la compétition, le groupe allemand a augmenté ses dépenses de marketing de 30%.

La fréquentation des magasins Adidas aux États-Unis a bondi de 44,7% en glissement annuel au cours de la ⁠semaine du 15 juin, première semaine complète de la phase de poules de la Coupe du monde, selon un rapport de Placer.ai, une société spécialisée dans la collecte de données sur la fréquentation.

Le chiffre d’affaires trimestriel d'Adidas a progressé de 14% à taux directeur constants pour atteindre 6,74 milliards d’euros, dépassant les 6,63 milliards d’euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par l’entreprise.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française ​Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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