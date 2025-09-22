adidas lance la Anthony Edwards 2, deuxième chaussure signature du joueur NBA
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 17:32
La première déclinaison, baptisée 'With Love', rend hommage à la mère et à la grand-mère d'Edwards à travers leurs couleurs favorites. Elle sera commercialisée à partir du 4 octobre sur adidas.com et dans une sélection de boutiques.
Selon Max Staiger, directeur général Basketball chez adidas, Edwards incarne la vision d'une nouvelle génération pour la marque comme pour le jeu. L'annonce fait suite à la tournée asiatique du joueur, renforçant sa stature internationale.
La Anthony Edwards 2 s'accompagnera de nouvelles séries de coloris et éditions exclusives au fil de la saison.
Valeurs associées
|178,950 EUR
|XETRA
|-0,22%
