 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 829,00
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

adidas lance la Anthony Edwards 2, deuxième chaussure signature du joueur NBA
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 17:32

adidas Basketball et Anthony Edwards dévoilent la Anthony Edwards 2, second modèle signature du joueur, conçu pour 'la vitesse, l'explosivité et la confiance sur le parquet'. Fruit d'une collaboration étroite avec l'athlète, cette évolution du premier modèle intègre des innovations de design pour soutenir les mouvements rapides et le confort prolongé.

La première déclinaison, baptisée 'With Love', rend hommage à la mère et à la grand-mère d'Edwards à travers leurs couleurs favorites. Elle sera commercialisée à partir du 4 octobre sur adidas.com et dans une sélection de boutiques.

Selon Max Staiger, directeur général Basketball chez adidas, Edwards incarne la vision d'une nouvelle génération pour la marque comme pour le jeu. L'annonce fait suite à la tournée asiatique du joueur, renforçant sa stature internationale.

La Anthony Edwards 2 s'accompagnera de nouvelles séries de coloris et éditions exclusives au fil de la saison.

Valeurs associées

ADIDAS
178,950 EUR XETRA -0,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank