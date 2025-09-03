adidas grimpe en tête du DAX, Jefferies estime la correction exagérée
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 13:58
A 13h50, le titre de l'équipementier sportif s'adjuge plus de 3,2%, signant de loin la plus forte hausse du DAX (+0,3%).
Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier américain estime que la récente chute d'adidas ne tient pas compte de la diversification accrue de ses moteurs de croissance, à commencer par la montée en puissance de la marque dans le football, un segment en forte croissance, tendance qui devrait selon lui être soutenue davantage par la Coupe du Monde 2026.
Jefferies estime par ailleurs que les inquiétudes des investisseurs concernant une dépendance excessive à la gamme de sportswear d'inspiration vintage Terrace, qui approcherait de sa maturité, paraissent exagérées.
De son point de vue, le multiple historiquement bas d'environ 16x le bénéfice attendu en 2026 (PER), soit un creux de valorisation sur toutes les mesures relatives, passe à côté des implications potentiellement très positives des droits de douane et de l'affaiblissement du billet vert sur la position concurrentielle d'adidas, qui ne génère que 20% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis mais qui s'approvisionne à 100% en dollars.
Le broker relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 220 à 250 euros.
