Adidas enregistre une reprise en Europe au quatrième trimestre et poursuit sa progression en Chine

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* Le groupe dispose d'un solide carnet de commandes, selon son directeur général

* Il table sur une croissance à un chiffre élevée en Europe au quatrième trimestre

* Les actions cotées à Francfort ont progressé de 4 % à 11h00 GMT

(Ajout de citations du directeur général aux paragraphes 3-4 et 7, d'un graphique et d'une mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

par Alessandro Parodi

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce que l’Europe, son plus grand marché mais aussi celui qui affiche les plus mauvaises performances, renoue avec la croissance au dernier trimestre 2026, tandis qu’il poursuivait sa forte progression en Chine, où il devance son rival Nike.

Les fortes remises pratiquées par de nombreux détaillants, en raison de niveaux de stocks élevés et d’activités promotionnelles, ont entraîné un ralentissement en Europe, où les ventes ont reculé au troisième trimestre. La région représente près d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe.

Le directeur général d’Adidas, Bjorn Gulden, a déclaré aux journalistes que le groupe disposait d’un carnet de commandes bien rempli malgré la situation difficile de certaines économies européennes. L’entreprise a indiqué que le quatrième trimestre bénéficierait du report de livraisons sur cette période et d’une hausse des ventes aux grossistes.

“Nous continuons à gagner des parts de marché et nous nous en sortons plutôt bien”, a déclaré Bjorn Gulden.

L’action de la société, cotée à Francfort, affichait une hausse de 4 % jeudi à 11h00 GMT, les analystes de JPMorgan soulignant le caractère rassurant de ces commentaires sur l’amélioration de l’activité en Europe.

ADIDAS GAGNE DU TERRAIN SUR NIKE

Adidas a déclaré s'attendre à une croissance à un chiffre élevée en Europe au cours des trois derniers mois de 2026, après une baisse de 4% de son chiffre d'affaires net à taux de change constants, à 2,24 milliards d'euros (2,50 milliards de dollars) au troisième trimestre.

En revanche, son chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 12% en Amérique du Nord et de 13% en Grande Chine, où la marque a surpassé son rival américain Nike NKE.N , dont les ventes y sont en baisse depuis près de deux ans.

“Nous constatons que d’autres entreprises rencontrent des difficultés (en Chine), mais je ne vois pour l’instant aucun signe laissant présager des difficultés pour les prochains trimestres”, a déclaré Bjorn Gulden.

Dans sa concurrence avec Nike, Adidas a investi dans de nouveaux modèles, notamment en lançant sa chaussure de course la plus légère jamais conçue, l’Adizero Adios Pro Evo 3, qui a aidé le coureur kenyan Sabastian Sawe à franchir la barre des deux heures au marathon en avril.

Le groupe a confirmé ses résultats déjà publiés pour le troisième trimestre ainsi que ses prévisions revues à la hausse pour l’année, en invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à pied et de football.

Les dépenses de marketing et de promotion en point de vente ont augmenté de 4% pour atteindre 833 millions d’euros, reflétant les investissements supplémentaires consacrés à la marque dans le cadre de la Coupe du monde tout au long du mois de juillet, ainsi que la normalisation des dépenses marketing depuis le mois d’août.

($1 = 0,8959 euro)