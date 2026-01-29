 Aller au contenu principal
Adidas enregistre des ventes record en 2025 et prévoit un rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Rachat d'actions pour un montant maximum de 1 milliard d'euros en 2026

*

Ventes du 4ème trimestre en hausse de 1,9% à 6,076 milliards d'euros

*

Hausse de 2,4 % des actions Adidas cotées à Francfort

(Remaniement complet; ajout de détails sur les résultats, le contexte; mise à jour des actions)

Adidas ADSGn.DE a déclaré jeudi qu'il lancerait un rachat d'actions à hauteur de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) sur la base des ventes record de 2025 qui, selon le fabricant allemand de vêtements de sport, ont bénéficié de prix stables face aux tarifs douaniers américains.

En octobre,Adidas avait mis en garde contre une réduction généralisée des prix chez les détaillants et les consommateurs en réponse aux inquiétudes concernant les droits de douane qui pourraient effrayer les consommateurs, avertissant à l'époque que cela nuirait à ses ventes à plein prix.

Le directeur général Bjorn Gulden, qui a dirigé son homologue en difficulté Puma PUMG.DE avant de rejoindre Adidas en 2023, a déclaré que la société avait réussi à maintenir le niveau des "ventes à prix plein élevées et des remises sous contrôle".

Les ventes ont augmenté de 4,8% pour atteindre un record de 24,8 milliards d'euros en 2025, avec des revenus du quatrième trimestre en hausse de 1,9% à 6,076 milliards, Adidas soulignant des vents contraires de change d'environ 1 milliard.

Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient en moyenne à des ventes de 24,95 milliards pour l'ensemble de l'année et de 6,189 milliards au quatrième trimestre.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 54 % pour atteindre 2,06 milliards, selon les chiffres préliminaires, a déclaré la société, soulignant une croissance à deux chiffres sur tous les marchés.

Les actions Adidas ont baissé de 15% depuis le début de l'année, les analystes pointant du doigt un marché de la vente au détail difficile, la concurrence de nouveaux noms comme On et Asics pour attirer l'attention des investisseurs, ainsi que le redressement du rival américain Nike NKE.N .

Les actions cotées à Francfort de la société ADSGn.F étaient encore en hausse de 2,4% à 1929 GMT, après que le groupe a également dévoilé qu'il rachèterait jusqu'à 1 milliard d'euros d'actions en 2026, ajoutant que le programme commencerait en février.

Adidas, qui publiera ses résultats complets ainsi que ses perspectives annuelles début mars, a déclaré qu'il financerait le rachat grâce à ce qu'il a dit être "une forte génération de flux de trésorerie en 2026", ajoutant qu'il avait l'intention d'annuler les actions rachetées.

(1 dollar = 0,8367 euro)

