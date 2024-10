Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: départ du directeur des ventes mondiales information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - adidas a officialisé vendredi le départ prochain d'Arthur Hoeld, le membre de son directoire en charge des ventes mondiales, qui a choisi de ne pas renouveler son contrat à la fin du mois d'octobre après 26 ans passés au sein de l'équipementier sportif.



Il sera remplacé par Mathieu Sidokpohou, un cadre français de 49 ans qui avait rejoint la marque aux trois bandes en 2020 pour prendre la tête d'adidas France.



Il était devenu directeur général de la zone Europe du Sud un an plus tard, avant de se voir confier le poste de directeur général pour l'Europe en 2023.



Dans un communiqué, Bjorn Gulden, le directeur général du groupe, explique considérer Mathieu Sidokpohou comme l'un des artisans du récent rebond de 20% enregistré par les ventes de l'entreprise sur le marché européen.



A compter du 1er novembre, le directoire d'adidas sera composé du directeur général Bjorn Gulden, du directeur financier Harm Ohlmeyer, de la DRH Michelle Robertson et du directeur des ventes mondiales Mathieu Sidokpohou.





