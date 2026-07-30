adidas déçoit avec ses trimestriels et ses nouvelles prévisions, le titre sombre

adidas a fait état jeudi de ventes record et supérieures aux attentes au titre du 2e trimestre, mais aussi d'une rentabilité décevante en raison d'une envolée de ses coûts de marketing, une déconvenue à laquelle s'ajoute un relèvement d'objectifs annuels qui n'atteint pas les prévisions établies par le marché.

L'équipementier sportif allemand, qui gagne actuellement des parts de marché aux dépens de son grand rival américain Nike, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 14% à taux de changes constants sur la période allant d'avril à juin.

Exprimé en monnaies locales, le C.A. s'est accru de 13% pour atteindre 6,74 milliards d'euros, un plus haut historique.

A titre de comparaison, le consensus anticipait un chiffre de 6,63 milliards.

Un effet Mondial à double tranchant

Porté par l'engouement suscité par la Coupe du Monde de football, le groupe a vu ses ventes à changes constants grimper de 28% en Amérique Latine, de 18% au Japon et en Corée du Sud et de 17% en Amérique du Nord.

Mais le Mondial a aussi engendré une montée de ses dépenses opérationnelles, en particulier au niveau des coûts de marketing qui ont grimpé de 30% sur le trimestre pour s'établir à 924 millions d'euros.

En conséquence, son résultat opérationnel n'a augmenté que de 5% à 574 millions d'euros au 2e trimestre, là où les analystes espéraient en moyenne 623 millions d'euros.

La marge d'exploitation a suivi le mouvement, pour se tasser à 8,5% contre 9,2% un an plus tôt.

Une révision d'objectifs pas aussi franche que prévu

Dans son communiqué, adidas indique avoir relevé ses perspectives annuelles, disant désormais tabler sur une croissance de ses ventes à changes constants sur l'ensemble de l'année comprise entre 9% et 10%, contre environ 5% à 10% (non inclus) auparavant.

C'est toutefois inférieur à la prévision moyenne du consensus, qui s'établissait à 10% tout juste.

Le groupe confirme par ailleurs son objectif d'un résultat opérationnel annuel en hausse, autour de 2,3 milliards d'euros, une estimation qui se situe là encore bien en dessous des espoirs du marché (2,5 milliards d'euros).

"Ce serait quand même une bonne chose que le groupe affiche une génération de cash plus solide sachant qu'il lui reste à purger des niveaux de stocks encore trop élevés", réagissent ce matin les analystes de RBC.

Lourdes prises de bénéfices à Francfort

La déception est d'autant plus rude que les investisseurs avaient fait monter le titre ces dernières semaines dans l'attente de résultats bien meilleurs que prévu et d'une nette révision à la hausse de ses perspectives.

Résultat, l'action adidas, qui affichait une progression de quelque 39% depuis le début du mois d'avril au cours de clôture de mercredi soir, dévissait de 16,6% à 152,1 euros jeudi matin au bout d'une demi-heure de transactions à la Bourse de Francfort, essuyant de loin la plus forte baisse d'un indice DAX en hausse de 0,2% au même moment.

Le titre accuse désormais un recul annuel de l'ordre de 10,5%.