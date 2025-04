adidas: de bons trimestriels boudés en Bourse information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 14:29









(CercleFinance.com) - adidas a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre, mais l'absence de mise à jour de ses prévisions pour 2025 faisait reculer son titre en Bourse.



L'équipementier sportif a annoncé jeudi après la clôture du marché un bénéfice d'exploitation de 610 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en forte hausse par rapport aux 336 millions d'euros de l'année précédente et très supérieur aux 546 millions anticipés par le consensus.



Sa marge opérationnelle ressort à 9,9% contre 6,2% un an plus tôt, une performance là encore au-dessus du consensus qui visait 9% tout juste.



Le groupe allemand a par ailleurs vu son chiffre d'affaires grimper de 13% à taux de changes constants, à 6,15 milliards contre 5,46 milliards au premier trimestre 2024.



Mais adidas n'a pas fait mention, dans son communiqué, de ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance de 5% à 10% de son chiffre d'affaires à changes constants pour un résultat d'exploitation vu entre 1,7 et 1,8 milliard d'euros.



'A la différence de l'an dernier, le groupe n'a pas fait mieux que prévu et relevé ses prévisions dans la foulée', regrettent les analystes de Stifel.



'Au vu des turbulences en cours et de l'incertitude entourant la mise en place des nouveaux droits de douane, nous pensons que l'équipe de direction a fait le bon choix', souligne le bureau d'études.



Chez BofA, on indique même avoir décidé de relever son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat' en raison de la dynamique de croissance de l'activité du groupe, de l'amélioration de ses marges et de la faible prime qu'il affiche face à ses comparables.



A la Bourse de Francfort, le titre adidas reculait malgré tout de 1,5% jeudi, accusant l'une des plus fortes baisses du DAX.





Valeurs associées ADIDAS 216,900 EUR XETRA +3,14%